Disainimuuseumis toimub loeng teemal «Kodu või totaalne installatsioon?»

Näitusel „Vanda Juhansoo. Kunstnik või kummaline naine?“ on tõstatatud muuhulgas küsimus, kuidas sai tekstiilikunstnik tuntuks eelkõige Valgemetsa nõidusliku aiaga? Kunsti õppinud, maailmas rännanud, kunstiõpetajana töötanud, omanäolise tikandi ja kudumisstiiliga populaarsust kogunud Vanda Juhansoo lõi 1930.-1960. aastateni Valgemetsa iluaia ja kogunemiskoha, kus käisid nii Tartu literaadid, Vanda õpilased, käsitöötegijad, ümberkaudsed suvitajad ja pioneerilaagrilised kui aiandushuvilised mitmelt poolt. Vanda aed oli alati valmis ja alati täiendamisel. Tema maja avanes ka seestpoolt aia poole, oli täielikult dekoreeritud ja rituaalne.

Vanda Juhansoo loo valguses räägib Tartu Ülikooli doktorant Kait Sepp, mis tunne on elada oma elu totaalinstallatsiooniks, kus ise tegemise kihk ja soov viivad materjalitundmise, lakkamatu kudumise, suurte seisukohtade ja vahel isegi tikitud kilepüksteni.

Kait Sepp töötab käte ja sõnadega: ta on õppinud tekstiilkäsitööd Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis ning norra keelt ja kirjandust Tartu Ülikoolis. Need tegevusvaldkonnad on leidnud ühise väljundi nii käsitööraamatute tõlkimises kui tema praeguses teadustöös, mis keskendub rõivastusele Islandi saagades.