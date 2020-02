Tallinn Art Space galeriis on avatud fotonäitus udustest Tallinna randadest

Tallinn Art Space galeriis (Peterburi tee 2, T1 Mall of Tallinn 1. korrusel) on alates 21. veebruarist näha Jaak Visnapi fotonäitus «Udu», mille võtmesõnaks on metafüüsika. Näitusel on üle 100 suureformaadilist must-valget fotot, mis on tehtud vanakooli kaameraga Nikon.