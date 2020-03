Tjuun In tähistab oma 20. sünnipäeva

Tjuun In on nii peosari kui Raadio 2 eetris kostuv raadiosaade (reedeti algusega kell 22), mis keskendub peamiselt drum'n'bass'i muusikastiilile. Kahekümne aasta jooksul on Tjuun In pidusid külastanud mitmed mainekad välismaised ja suurem osa kodumaiseid trummi ja bassi artiste. Tjuun In pidudesarja ja raadiosaadet on juhtinud kolmik artistinimedega Qba, To-Sha ja L.Eazy.

Shy Fx on jungle ja trumm&bass muusika elav legend. Tema singel “Original Nuttah”, koos UK Apatchiga, ilmus 1994. aastal ja oli üks esimesi jungle lugusid, mis jõudis UK Top 40 edetabelisse. Sealt edasi järgnesid žanrit palju mõjutanud hitid “Bambaata”, “Shake Ur Body”,

“Soon Come”, “Cloud9”, “Badboy Business”, “Roll the Dice” jpt. Shy Fxilt on ilmunud tema karjääri jooksul kaks albumit, “Just An Example” ja “Raggamuffin Soundtape”. Ta on teinud koostööd paljude erinevate artistidega, nende seas: UK Apachi, T.Power, Ms. Dynamite, Lily Allen, Chase & Status, Dizzee Rascal, Liam Bailey, Cara Delevigne, Sweetie Irie jpt.

2005. aastal asutasid Shy Fx ja T.Power plaadifirma Digital Soundboy, mille alt ilmus nii house, electro, jungle, trumm&bass kui dubtsep lugusid, viimast stiili esindasid nt selle suurkujud Scream, Benga ja Caspa. 2018. aastal asutas Shy FX plaadirifma Clut.ure, mille suunaks on välja anda vokaaliga trummi&bassi singleid.

Shy FXi muusika on oluliselt suunanud trumm&bass muusikat – tuues sinna tugevaid mõjutusi nii reagge, jungle kui dubstep stiilidest.

Pikk Shy FXi muusikutee jätkub tempokalt, ta produtseerib jätkuvalt aktuaalset muusikat ning mängib plaate nii suurtel festivalidel kui väiksematel pidudel üle maailma

Makoto on Jaapani meloodilisema trummi ja bassi DJ ning produtsent, kellelt on seni ilmunud kaheksa albumit, neist kaks "Human Elements" (2003) ja "Believe In My Soul" (2007) ilmusid legendaarse LTJ Bukemi Good Looking plaadifirma alt. Eelmisel aastal tuli Hospital Recordsi alt välja tema seni viimane album “Tomocachi Sessions”. Makotolt on ilmunud ka rida singleid ja EPsid, kus on kaasa teinud nt MC Deeizm, MC Conrad, Dj Marky, Zinc jt. Makoto muusika on suuresti mõjutatud 70ndate soulist, funk'ist ja jazz fusion'ist.