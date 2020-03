Pärnus toimub noorte segakooride konkurss-festival

Koorifestivali kunstiline juht Janne Fridolin rõhutab Veljo Tormise muusika tähtsust rahvusvahelisel koorimuusika maastikul: „Helilooja Veljo Tormis on oma lauludega pugenud paljude muusikasõprade südametesse. See ei ole nii ainult Eestis – ka väljaspool meie riiki peetakse temast väga lugu ning tuntakse ja lauldakse tema teoseid rohkesti. Tormise looming, mis on ühelt poolt komponeerimise tipp ja teisalt südamelähedane juurte puudutus, on olnud käivitavaks jõuks kooridele, koorilauljatele ning dirigentidele läbi aastakümnete. Täna laulame Tormise auks regilaulu ja rahvalauluseadeid, tehes sellega sügava kummarduse helilooja 90. sünniaastapäevale.“