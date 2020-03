Belgia black metali bänd Wiegedood esineb Tallinnas

Gentis baseeruv kollektiiv on välja andud albumitriloogia «The Dead Have It Good». Triloogia albumid I, II ja III on kõik pühendatud muusikute traagiliselt surnud sõbra mälestusele. Igaüks nendest albumitest on suurepärane näide Norra juurtega žanri kaasaegsest tõlgendusest. «Vaatamata sellele, et meeleheide ja lootus on kaks vastandit, usun, et need käivad alati käsikäes,» selgitab bändi vokalist ja kitarrist Levi Seinaeva grupi filosoofiat.