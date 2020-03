Tallinn Music Week lükkub konoonaviiruse hirmus augustisse

TMW juht Helen Sildna ütles, et kui nad veel eelmisel nädalal uskusid, et suudavad festivali ellu viia, on nüüd olukord muutunud. «TMWi puhul sai otsustavaks eelkõige rahvusvaheliste osalejate hulk. Usume, et praegu on targem reisimist minimeerida. Olen uhke ja tänulik nii meie tiimile kui ka partneritele, tänu kelle kiirele tegutsemisele, mõistmisele ja vastutustundlikkusele on võimalik juba täna kinnitada, et festival toimub samas mahus ja kvaliteedis ning esimest korda ajaloos ka suve lõpus augustis.»