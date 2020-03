Rahvusraamatukogu tutvustab kontaktivaba laenutust

Rahvusraamatukogu palub lugejatel praegu tagastamisega mitte kiirustada. Kui on soov raamatuid siiski tagastada, saab seda teha raamatukogu peaukse kõrval asuvasse Raamatukappi või Endla tn 3 asuvasse tagastuskasti.

Raamatuid on võimalik jätkuvalt tellida ESTERi keskkonna vahendusel ja kätte saab need alates tänasest lisaks Raamatukapile ka Rahvusraamatukogu fuajeest lauapealt nimeliste pakkidena. Mõlemad lahendused on inimkontaktivabad.