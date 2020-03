Tallinn Music Week on taaskinnitatud 88% artistidest

TMW 2020 raames 27.–29. augustil peamiselt Telliskivi Loomelinnakusse ja Noblessneri sadamalinnakusse koonduvas muusikaprogrammis esinevad nii kogu maailma põnevaimad tulevikutegijad kui ka juba tuntud muusikud meilt ja mujalt. Kuulsamate välisesinejate seas on näiteks USA rockbänd A Place To Bury Strangers, Rootsi-USA helikunstnik Kali Malone, Saksa nüüdismuusik Kai Schumacher, Soome avangardi täht Tapani Rinne ja Venemaa artpunk grupp Shortparis.

Uue välisesinejana on augusti programmi lisandunud Rootsi viimaste aastate huvitavamaid ja hinnatumaid folkartiste Sara Parkman, kes on muuhulgas koostööd teinud kuulsate kaasmaalastega nagu Fever Ray ja Bob Hund. Ligi 70 Eesti artisti seas on nii meie folgi tuntuimad nimed Trad.Attack! ja Puuluup, džässmuusik Kadri Voorand, kammerkoor Collegium Musicale, lauljad-laulukirjutajad Anett ja Anna Kaneelina, avangardpopi esindajad Kreatiivmootor ja Mart Avi, elektroonikaprodutsent Nikolajev, r’n’b artist YASMYN, soulistaar Rita Ray kui ka uue põlvkonna träpi tegija manna.

Kõik festivali partnerid, programmi kuraatorid ja toimumispaigad panustavad seoses koroonaviirusest tingitud riskide ja piirangute tõttu märtsist augustisse lükatud festivali korraldusse, säilitades suures osas ka märtsiks plaanitud sisu. Hetkel tegeletakse muuhulgas võrdväärsete asenduste leidmisega artistide ja konverentsi esinejate asemele, kes augustis toimuval festivalil osaleda ei saa.

“Oleme tulemusega väga rahul,” rõõmustab TMW muusikaprogrammi ja produktsiooni juht Roman Demchenko. “Otsustades lükata festival augustisse, ei julgenud me loota, et õnnestub säilitada peaaegu 90% programmist, aga antud tulemus näitab, et TMW on nii kodumaiste kui ka välisartistide jaoks tõesti oluline.”

Tänades artiste, kaaskorraldajaid ja toimumispaiku, kes suhtusid mõistvalt TMW edasilükkamisse, kutsub Demchenko ka TMW külastajaid festivali toimumisse panustama: “Soovitame võimaluse korral eelmüügist ostetud pileteid ja passe mitte tagasi müüa ning ajal, mil kogu kultuurivaldkond on keerulises seisus, toetada sel moel mitte ainult meie festivali, vaid kogu valdkonna toimetulekut. Kõigil, kel festivalipassi veel ei ole, on just praegu hea hetk see soetada, et aidata meid kenasti augustisse jõuda. TMW saab olema vägev ja oleme elevil võimalusest korraldada seda suurt muusikapidu suve lõpus!"

TMW 2020 kavas on ka konverents EKAs, avalikud vestlused, kunstiprogramm, muusikateemalised töötoad lastele, ekskursioonid Lasnamäel ja festivali lõpetav eriprogramm Paldiski Pühapäev. Festivali lõplik muusikaprogramm, enamik konverentsi kõnelejaid ja linnafestivali programmist kuulutatakse välja 31. märtsil.

Kõik enne TMW 2020 edasilükkamise avalikustamist eelmüügist ostetud festivalipassid, konverentsi ja festivali ühispassid ning üksikpiletid kehtivad TMW uutel kuupäevadel augustis. Kontsertide üksikpiletid kehtivad samadel nädalapäevadel (N, R, L) valdavalt samades toumumispaikades.