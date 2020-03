ESIMENE ⟩ Põnevusteater jätkab etenduste andmist virtuaalselt

“Leidsime, et oleks ääretult kurb, kui nii lapsed kui täiskasvanud jääks pikaks ajaks teatrielamustest ilma. Nii otsustasidki kaks väikeettevõtet keerulisel ajal ühendada jõud. Kellerteatri poolt on sisu ja Still Frame pakub tehnilisi lahendusi,” kommenteerib virtuaalteatri teokssaamist Kellerteatri juht Vahur Keller.