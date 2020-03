otseülekanne ⟩ Kultuuripartnerluse Sihtasutuse kontsert

Lihtsustatult öeldes, soovib Kultuuripartnerluse Sihtasutus koguda erasektorist raha kultuuri jaoks. Taolise sihtasutuse asutamise plaan oli Kubitsal enne koroonaviiruse kriisi, ent sel nädalal ta mõistis, et arutelude asemel tuleb kohe asuda tegutsema.

«21. märtsiks oli kavandatud võimalike mõttekaaslastega arutelu, mis sai nädal tagasi ümber korraldatud kontserdiks. Kõigil on raske, aga suur osa eraettevõtlusest ja vabakutselised kultuuritegijad on praegu nagu rindel. Benedict Brunch on sündmus iga perekonna kodus, mida aitab täiendada meie suurepäraste muusikute Atlan Karpi ja Kadri-Ann Sumera esitatav kava,» selgitab Kubits.

Kubitsa sõnul pole kontsert ühekordne projekt ja sellele ei müüda pileteid. «On võimalik teha vabatahtlikke annetusi, neid on juba tulnud ja tuleb veel. Idee on siiski pikaajaline, lihtsalt stardime rahuliku plaani asemel joostes,» sõnas Kubits.

Kubits lisab, et tööandjad võitlevad täna oma inimeste eest ja selge see, et kolmandad teemad ei saa olla prioriteet. «Aga on piisavalt neid, kel on jõudu ja vaimu ka kultuurisektorisse vaadata. 50 eurot üksikult kedagi ei päästa, aga 1000 inimese poolt 50 aitab jälle sammu edasi. Juba on olemas ka esimese inimese mandaat suuremaks toeks.»

Meelis Kubits. FOTO: Erik Prozes / Äripäev

Kubits selgitab, et eesmärk on sihtasutuse poolt korraldatud kontsertidel esinevatele artistidele kindlustada tavapärane honorar olenemata konkreetse sündmuse piletimüügist. «Tahan jätta esinejatele väärikuse. See, kust ma selle raha saan, on minu mure,» lausub Kubits.

Küsimustele, kui tihe saab olema kontserditegevus, kuidas valitakse esinejad ja mis alusel tehakse valik, pole veel kaljukindlaid vastuseid. «Valiku esimene kriteerium on artisti enda huvi. Praegu teeme ettevaatlikult laupäeva ära, siis otsustame, kuidas edasi. Mul on muidugi kahtlus, et paari kolme nädala pärast on see online-pakkumine nii umbes, et tuleb asju teha teistmoodi. Aga valikut aitab teha meeskond, kuhu kaasame kultuuriministeeriumi, Eesti Kontserdi, ERSO ja teiste riiklike institutsioonide inimesi, ootame neilt kaasa mõtlemist ja panustamist. Kogu see projekt peab tootma ühiskonda juurde solidaarsust, muidu lähevad lõhed kiiresti väga suureks.»

Atlan Karpi ja Kadri-Ann Sumera kontsert toimub laupäeval, 21. märtsil algusega kell 11.55 ja Tallinna Lauluväljaku klaassaalist toimuvast kontserdist saab osa Postimehe online-keskkonnas.

Atlan Karp (bariton), Kadri-Ann Sumera (klaver) Robert Schumann (1810–1856) – «Dichterliebe» («Poeedi armastus») op. 48 Heinrich Heine tekstidele

Eduard Tubin (1905–1982): Ballaad Chaconne’i vormis Mart Saare teemale (1945)

Mart Saar (1882–1963) – Valik laule