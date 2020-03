Horror Dance Squad avaldas uue videosingli

Horror Dance Squad on alati püüdnud edastada positiivsuse ja lootuse sõnumit žanris, mis tihti räägib pigem süngematest teemadest. Lauljad Karl ja Ian ei häbene siiski oma laulusõnades tegeleda ka raskete ja isiklike väljakutsetega. «Laulusõnade kirjutamine ja muusika tegemine on alati olnud minu teraapia – see on see, kuidas ma keeruliste teemadega hakkama saan,» tunnistab Ian, «Metal- ja punkmuusika on ideaalsed platvormid, et väljendada võimsaid emotsioone, mis kaasnevad elu raskema küljega silmitsi seismisega ning viimasel ajal on meie elus olnud mitmeid väljakutseid, mida läbi töötada.»