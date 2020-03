Ettepanekud kodusteks tasuta ooperiõhtuteks

Seega: kui näete Youtube’i keskkonnas midagi, mis on liiga ilus, et olla tõsi (nt hiljuti maailma esietenduseni jõudnud teose täispikk salvestus), siis eeldage, et see on liiga ilus, et kesta, ning kopeerige see huvi korral omale kohe koduarvutisse (nii videofailide kui ka subtiitrite allalaadimiseks on arvukalt tööriistu ning online-lehti), sest halvimal juhul võib see olla sealt teie järgmise külastuse ajaks jäädavalt kadunud.