vaata ⟩ Curly Strings avaldas liigutava muusikavideo

Eeva Talsi ja ansambli Curly Strings uusim laul «Mind nad kätte ei saa» on varasematest tublisti isiklikum ning kajastab märtsiküüditamise päeval juhtunut.

Curly Strings andis täna, märtsiküüditamise aastapäeval välja uue südanthaarava loo “Mind nad kätte ei saa”, millele valmis ka muusikavideo. Ansambel pühendab laulu neile, kes 1949. aasta märtsiküüditamise läbi oma kodu või lähedase inimese kaotasid. Meloodia autor on Eeva Talsi ning sõnade autorid Kristiina Ehin ja Ly Seppel Ehin. Video režissööriks on Johannes Magnus Aule. Singel anti välja Made In Baltics (Sony Music) plaadifirma alt.