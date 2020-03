Astu sisse legendaarse Hayao Miazaki töötuppa

Animafilmitegija Miazaki («Printsess Mononke», «Howli liikuv kindlus», «Lugu printsesse Kaguyast» jt teised suurepärased filmid), kuulsa Studio Ghibli kaasasutaja on üks tuntumaid tänapäeva Jaapani režissööre. Ta pole end ajakirjanikele ja dokumentalistidele eriti avanud, seda väärtuslikum on see nelja-osaline pilguheit Miazaki loomingulisse kööki.