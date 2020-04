Kõik kultuurisoovitused nüüd ühes kohas! Kõigist natukene; kõigile midagi.

Taavi Eelmaa

Taavi Eelmaa soovitab väga eripalgelisi ja huvitavaid asju - alates filmidest ja sarjadest ning lõpetades ooperi ja koomiksitega.

Väljavõte: «Erootika on epideemiaaegadel alati päevakorda tõusnud, juba ajalooliselt ja siin pole midagi häbeneda – häda ja hirm teevad inimesed õrnaks ja igatsevaks, altiks suurtele tundmustele. Pöörasin isegi pilgu sensuaalse horror’i poole. Nautisin vaga Jonathan Glazeri filmi «Under the Skin», kus Scarlett Johansson kehastas naist kosmosest või teisest dimensioonist, kes läbi erootika otsis teatavat laadi gnoosist. Näitlejanna oli imekaunis ja erootikastseenid alkeemilis-müstilised. Väga huvitav käsitlus Narkissose müüdist.»

Warren Ellise ja Darick Robertsoni kultuskoomiksi "Transmetropolitan" esimene osa. FOTO: Raamat

Heidy Purga

DJ, raadioajakirjanik ja poliitik Heidy Purga soovitab häid raamatuid ja muusikat:

«Kuigi mu vinüülimängija ei hüüa enam viimasel ajal nii tihti kui varem, on siiski sealt kostuv parim hüüe tulnud John Coltrane’i albumilt «Blue train» (1958 Blue Note). Hingan seda albumit, mitte ei kuula ja nii on see kestnud juba mõnda aega.»

Ene-Liis Semper

Lavastaja ja kunstniku Ene-Liis Semperi soovitused on tõesti mitmekesised. Siin võib lugeja kohata kõike, alates Patrick Süskindi romaanist «Parfüüm» kuni Hasso Krulli eeposeni «Meeter ja Demeeter».

Pisitasa jõuab lugeja läbi Roald Dahli, Lev Rubinsteini ja Damien Hirsti veidrate teoste ka millegi sellise juurde, millele ta võib-olla ise ei oskagi esimese hooga nime anda.

Vahepeal käivad Semperi soovitusi kummitamas ka tunnustatud filmimehed Alejandro González Iñárritu ning äsja Oscari võitnud Bong Joon Ho.

Nii mõnedki tema kultuurisoovitustest on ka täiesti üldkättesaadavad. Aga mõne nimel tuleb vaeva näha.

Maarja Kangro

Ka luuletaja ja prosaist Maarja Kangro tuli soovitamiste seltskondliku mänguga kaasa. Oma kultuurisoovitustes ühendab ta väga mõnusalt «kõrge» ja «madala» – siit leiab lugeja näiteks nii head räppi kui ka ooperit, intensiivset «Breaking Bad'i» kui ka Alice Munro peent psühholoogilist proosat.

Veelgi enam, lõviosa Kangro soovitusi pärinevad solidaarsuse mõttes Itaaliast, mis on koroonaviiruse käes peaaegu kõige rohkem kannatada saanud.

Renate Keerd.

Lavastaja Renate Keerd soovitab inimestel kultuuritarbimisega rahulikult võtta ning pigem kasutada karantiini selleks, et endale väike restart teha.

Samas on seesama karantiini aeg ka hea aeg lugeda luulet ning vaadata sarju. Näiteks Pentti Saarikoski lugemist ei ole kunagi liiga palju. Või miks mitte vaadata dokumentaalfilmi Margaret Atwoodist? Või hoopiski Ricky Gervaisi sarju?

Pentti Saarikoski "Luuletused" FOTO: Raamat

Hasso Krull.

Legendaarne luuletaja, tõlkija, filosoof ja esseist Hasso Krull soovitab lugejale ennekõike väga palju head muusikat. Aga ka teisi nähtusi. Ka raamatuid. Ja kunsti. Ja värve.

Aare Pilv

Luuletaja Aare Pilv soovitab muu hulgas lugeda vendi Strugatskeid, vaadata head mustkunsti, jagab soovitusi hea räpi ning luuleklassikute osas – Puškinist Tõnis Viluni.

«Hiljuti ilmunud Eesti räpptekstide kogumikvinüül pani mind uuesti avastama Eesti hiphoppi, millest olin mõnda aega juba võõrdunud. Leidsin uued lemmikud: mahe Sammalhabe, Eesti naisräpparite harvu ridu mõjuvalt täiendav Manna, terroristlik grime'i-mees Grinks.»

Lisette Kampus.

Kultuurivaatleja Lisette Kampus soovitab karantiini ajal head muusikat, filme ja sarju.

Ühtlasi käib ta välja mitu huvitavat ajaloolist intervjuud – nii Susan Sontagi, Katherine Hepburni kui ka Marina Abramovićiga. Nende nägemine ja kuulamine võiks kõigile inimestele huvi pakkuda ning võimaldab ka praegust karantiiniolukorda ehk mõnest uuest nurgast mõtestada.

Märt-Matis Lill.

Helilooja Märt-Matis Lill võttis oma soovitusi väga tõsiselt: neid on üle 10 000 tähemärgi jagu. Väikene väljavõte neist:

«Filmi vallas tulevad meelde kolm ängistavale karantiiniolukorrale vägagi sarnast meeleseisundit loonud meistriteost – ühelt poolt klaustrofoobsed Stanley Kubricku «The Shining», Martin Scorsese «Shutter Island», ning Lars von Trieri maailmalõpuootusest ning Wagneri igatsuslikust muusikast pakatav rabavalt omanäoline seisundifilm «Melanhoolia».»

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Maria Arusoo.

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juhataja Maria Arusoo soovitused ulatuvad nii kunsti-, filmi-, kui ka kirjandusvaldkonda...

«Üldse tasuks praegu toetada kohalikke väikekirjastajaid nagu Paranoia, Lugemik, Puändi raamatupood ja kunstiinstitutsioonid, kes raamatuid välja annavad. Palju harivat lugemist ja saab väikest viisi õla alla panna nende ellujäämisele. Karantiini ajal võiks mõelda ka selle peale, kuidas see süsteem totaalselt peale viiruse lõppu kokku ei kukuks, seega, kus ja kuidas saaks millegagi aidata...

Lisaks on ka inglise kirjastus Verso pannud oma kodulehele lugemiseks huvitava valiku karantiiniaegseid tasuta e-raamatuid: https://www.versobooks.com/blogs »

Asko Künnap.

Disainer ja luuletaja Asko Künnap soovitab igasugu kraami: alates headest romaanidest ja luuletustest kuni arvutimängude ja matemaatilise kunstnini:

«Kui muuseumitesse ei lubata, siis on kunsti selleks puhuks ka kaanetatud: vana hea Ida-Saksa sari «Welt Der Kunst» või uuemal ajal soetatud Tacheni taskukohased vms väljaanded: nimesid palju, aga üks kordub mitmel seljal: Escher. Tema geomeetrilist, matemaatilist graafikat leiab päris palju ka veebist ja linkide kaudu, kasvõi Flickr põrkes, satub uute nimede peale. Üks võimsamaid leide on Venetsueela kunstnik Rafael Araujo. Tasub lihtsalt nime googeldada, valida algatuseks pildid. Ja võtta aega vaatamiseks. Sest Rafael on võtnud aega nende konstrueerimiseks ja joonistamiseks. Võimas!»

"Morpho-sequence" FOTO: Rafael Araujo

Kunstiteadlane Harry Liivrand.

Kunstiteadlane Harry Liivrand virtuaalnäitusi, romaane, klassikalisi näidendeid kui ka oopereid.

«Haigusi on ilukirjanduses palju käsitletud, ja üldjuhul on need sünged teosed, mis tuju ei tõsta. Ent erandeid siiski leidub ning üks vaimukaimaid on minu teada Moliere`i komöödia «Ebahaige». Lugege seda perekondlikus ringis, kahe inimese puhul kasvõi dialoogipartneritena, ning lõbus õhtu on garanteeritud.»

Moliere näidendid "Misantroop" ja "Ebahaige" FOTO: Raamat

Triinu Kööba ja Elisa-Johanna Liiv

Elisa-Johanna Liiv ning Triinu Kööba, iseseisva väikese raamatupoe Puänt asutajad, annavad mõlemad oma kultuurisoovitusi, mis ei piirdu ainult raamatutega.

Kaks ühes!

Indrek Koff "Uitmõttepäevik. Võimalus jääb" FOTO: Raamat

Peeter Jalakas

Teatrilavastaja Peeter Jalakas jaotab oma soovitused ära ajaliselt: midagi hommikuks, midagi päevaks, õhtuks ja hiliseks ööks.

«Alustame hommikust. Siis on inimene tegus ja tragi ning tahab vastuseid: «Mis meist saab?», «Kas see on maailmalõpp»? Jne.»

Kaupo Vipp "Globaalpohmelus" FOTO: Raamat

Marek Tamm.

Ajaloolane Marek Tamm soovitab põnevaid raamatuid, seriaale ja filme. Ning ka muusikat:

«Kõledavõitu lumesegune aeg paneb kuulama Aafrika mandri muusikat. Minu kauaaegne nõrkus on Mali muusika. Praegu soovitan solidaarsusest kuulata eriti Rokia Traoré muusikat, sest see Mali tänapäeva säravamaid naismuusikuid on parasjagu Prantsusmaal kohtu all, süüdistatuna oma lapse päästmises vägivaldse abikaasa käest. Ühes Pariisi äärelinna vanglas on ta keset viirusekriisi väljakuulutanud näljastreigi. Tema kuuest albumist on minu lemmikud «Tchamantché» (2008) ja «Beautiful Africa» (2013). Kuid Malil on hiilgavaid muusikuid rohkem kui siin üles jõuab lugeda: Ali Farka Touré, Afel Bocoum, Vieux Farka Touré, Salif Keita, Sidiki Diabaté, Toumani Diabaté, Amadou ja Mariam, Oumou Sangare, Tinariwe jne.»

Keiti Vilms.

Kalamburist Keiti Vilmsi soovitused on jagunevad kenasti modernismi klassikute, headest komöödiate ning kvaliteetses ulme vahel. Kokku väga eripalgeline kraam:

«Ajal, mil kirjandusmuuseum kutsub üles eriolukorra päevikut pidama, on sobiv lugeda ka teiste päevaraamatu pidajate märkmeid. Minul on siin riiulis kohe võtta näiteks Karl Ristikivi, Johannes Aaviku, Elo Tuglase, Oskar Lutsu, Vaino Vahingu ja miks mitte ka Franz Kafka päevaraamatud. Karantiinis kipub päevade lugemine sassi minema, aga päevaraamatutes on päevad enamasti ilusasti järgnevatena kirjas, selleski mõttes on hea nendega sammu pidada.»

Kunstnik Peeter Laurits

Kunstnik Peeter Lauritsa soovitused on põnevad, avangardsed ja salapärased: «Ma tean inimesi, kes ei suuda lugeda ilma piltideta raamatuid. Neile ma soovitaks Voynichi käsikirja. See on antikvaaride seas tuntud ühe kõige mõistatuslikuma keskaegse raamatuna. Esimene osa on külluslikult, aga kohmakalt illustreeritud taimede määraja, ainult, et selliseid taimi meie planeedil ei kasva.»

Ning ühtlasi: «Kui tahta tõelist antoloogiat avangardi radikaalide loomingust, siis selleks on Ubuweb. See asutati natuke varem, 1996, ning hakkas koguma originaalteoste salvestusi visuaalsest luulest kuni elektroonilise muusikani, Antonin Artaud’st Karlheinz Stockhausenini. Põhimõtteliselt on see ammendamatu paabeli raamatukogu (jajaa, Borgese materjale on samuti küllaga), ainuüksi filme ja videosid on seal üle 2500.»

Jorge Luis Borges hotellis, Pariisis, aastal 1968. Avalik domeen. FOTO: José María «Pepe» Fernández

Kirjanik ja kultuuriteoreetik Rein Raud.

Kirjanik ja kultuuriteoreetik Rein Raud mõtleb suurelt: «Eks on päris paljudel meist raamaturiiulil mõni paks raamat ootamas aega, kui on see võimalik rahulikult kätte võtta. See aeg on nüüd käes. On aeg võtta kätte see teos, mida olete pidevalt edasi lükanud, olgu see siis Marcel Prousti «Kadunud aega otsimas» või George R.R. Martini «Jää ja tule laul». Ise kiikan riiulis Flauberti romaani «Bouvard ja Pécuchet». NB! Thomas Manni «Võlumäest» võiks selles sisalduva ereda kopsu-horrori tõttu ka eemale hoida, aga kui satute olema viirusedüstoopiate harrastaja, siis laske muidugi käia.»

George R.R. Martin FOTO: Fox Life

Jan Kaus ja raamatud.

Kirjaniku Jan Kausi mõtted ja soovitused moodustavad karantiini ajal taevatähtede, müstika, modernismi ja ulmekirjanduse vahelisi konstellatsioone: «Eriolukorra kehtestudes käisin raamatupoes ja ostsin endale mõned maiuspalad. Lugesin kõigepealt läbi Don DeLillo romaani «Null K» (tlk Kersti Unt), mis oma düstoopilise alatooniga sobib praegusesse ilmaseisu päris hästi. Aga kummaline, et ajastu kõrval annab «Null K-s» tooni ka ajatu: DeLillo minajutustaja mõtiskleb päris palju lõpmatusest ja lõplikkusest.»