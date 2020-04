DRAG SHOW ⟩ Pöörane ja eriliselt lõbus lavastus nüüd veebis

«See lavastus pulbitseb energiast. Kui ma saalist lahkusin, siis tundsin, et mul on kasvanud õlgadele tiivad ja hõljun, sest «DRAG SHOW vol2» oli tohutult poistiivne. Olen kindel, et see pöörane ja lõbus plahvatus mõjub ka läbi arvutiekraani, tegemist on suurepärase ja vajaliku süstiga kõikidele avatud meeltega teatrisõpradele, eriti praegusel ajaö,» ütleb Heili Sibrits.