Tallinnas asuv džässiklubi Philly Joe's jätkab karantiiniajal kontserdite andmisega virtuaalselt. Võimaliku nakkuse vältimiseks toimuvad peamiselt sooloartistide ja duode esinemised. Kolmapäeval, 15. aprillil algusega kell 20 astub eelkõige trummarina tuntud Tanel Ruben üles soolokavaga «Üksi karjääris». Reedel algusega kell 20 on publiku ees Rita Ray (klahvpillid ja vokaal) ning Johannes Laas (kitarr).

Kontserdid on tasuta, ent publikul on soovi korral võimalus ülekannetega toetada nii artiste kui ka klubi. Kontserdid on nähtavad klubi Facebooki lehel.