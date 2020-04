Prima Vista festival toimub tänavu sügisel

Osa festivali programmi kavandatud üritusi toimub 21.–26. septembrini ja mõned 9.–14. novembrini. «Meil on äärmiselt hea meel, et paljud kirjanikud on juba lubanud, et nad on aasta teises pooles Tartus kohal ning ootavad siinse publikuga kohtumist väga,» rääkis MTÜ Prima Vista kirjandusfestivali esinaine Annika Aas. Oma valmisolekut sügisel Tartusse tulla on juba kinnitanud Uwe Laub, Klaus Modick, Lina Wolff, Marek Krajewski, Viktor Šenderovitš, Aleksei Salnikov, Timofei Serdetšnõi ja Ron Whitehead. Mõistagi on kohal ka festivali tänavune patroon Viivi Luik.