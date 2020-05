Linnateater annab emadepäeval heategevusliku kontsert-etenduse

Kontsert-etendus «Emadepäev Linnateatriga» toob vaatajateni meeleolukad ja teemakohased sketšid, laulud ja luuletused ning üles astub enamik Linnateatri loomingulisest kollektiivist. «Kuigi on lootus, et juba lähiajal naaseme aina enam tavapärasesse elurütmi, jääb emadepäev veel siiski aega, kus emade ja vanaemadega kokku saamine on paljudele keerukas ning nii mõnelgi juhul tuleb ühendust hoida ekraani või telefoni vahendusel. Sellest lähtuvalt toome ka meie oma emadepäeva kontsert-etenduse pühapäeval publikuni virtuaalselt,» selgitas ettevõtmist Tallinna Linnateatri turundusjuht Margus Küppar.

Heategevuseks kogutud raha läheb MTÜle Peaasjad, mis tegeleb vaimse tervise edendamisega. «Üle poole Eesti inimestest on olnud viimastel kuudel suurema pinge all kui tavaliselt. Uuringutest tuleb välja ka see, et raskem on olnud just lastega peredel ja naistel, ehk siis emadel. Kuhjuv stress hakkab endast järjest enam märku andma ja siin on hästi oluline, et saaksime esimesel võimalusel midagi ette võtta. Kuna kriisi mõjud on pikaajalised ja isolatsiooni leevendamisega raskused ära ei kao, siis peavad nii enese ja teiste toetamise oskused ning teadmised kui vajadusel professionaalne abi olema väga hästi kättesaadavad,» rääkis MTÜ Peaasjad tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa organisatsiooni missioonist ja vajadusest.

Kontsert-etenduse idee autor ja kaaskorraldaja on Linnateatri pikaajaline partner ja Kultuuriministeeriumi poolt korduvalt Kultuurisõbra tiitliga tunnustatud advokaadibüroo COBALT. «Oleme ühel või teisel viisil panustanud kultuurivaldkonda kogu oma tegevusaja jooksul. Käesolev aasta on meie 30. tegutsemisaasta ning kuivõrd hetkeolud on juubeli tähistamise teinud mõnevõrra keerukamaks, otsustasime oma juubeliaasta puhul hoopis ise teha kingituse ning panustada koos Linnateatriga millessegi heasse,» rääkis koostööprojekti sünniloost COBALTi partner Peeter Kutman.

«Emadepäev Linnateatriga» on eetris pühapäeval, 10. mail kell 19. Etendust on võimalik tasuta jälgida Elisa Stage keskkonnas. «Oleme lisanud Elisa Stage platvormile ka teised Linnateatriga ühiselt ülesvõetud etendused. Nüüd saab neid nautida igaüks TV operaatorist sõltumata ning loodame siiralt, et kui teatripere taaskord kokku tulla saab, toome vaatajateni ka järgmised lavastused. Elisa Stage võimaldab artistidel, muusikutel ja festivalikorraldajatel ka karantiinijärgses maailmas elamused viia kõigini, kel kontserdi või etenduse toimumispaika kohale tulla võimalik ei ole,» sõnas Elisa erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu.

Annetuste tegemiseks avatakse kontserdi eel telefoniliin, millele helistades on võimalik teha annetus suuruses 10 eurot. Lisaks on võimalik teha teha annetus, ostes etendusele heategevuslik pilet Elisa Stage keskkonnas.