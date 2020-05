Tellijale

See on uue sarja, milles kultuuritegelased vastavad toimetuse küsimustele tuleviku kohta, esimene intervjuu. Peeter Jalakas näeb lähitulevikus lolluse pealetungi ning globaalse kriisi võrsumist üleilmseteks rahustusteks. Aga mida positiivset meil loota on?