Vaata ⟩ Veiko Õunpuu põhjamaise vesterni «Viimased» treiler

Filmi peategelane on noor kaevur Rupi, kelle rollis näeme Pääru Oja. Rupi loodab tundrat õõnestades piisavalt raha kokku kühveldada, et kaevandusküla hingemattev tolm igaveseks jalgelt raputada. Kuid töö kaevanduses on seiskunud, sest Rupi põdrakasvatajast isa keeldub oma maid müümast. Kõigele lisaks on pidevalt pildis manipulatiivne kaevandusboss, hüüdnimega Kalastaja, kes on hakanud silma viskama Rupi sõbra naisele, kellesse ka Rupi on salaja armunud. Nüüd, kui elu kaevanduskülas muutub iga hetkega üha enam varisemisohtlikuks, peab Rupi otsustama, kuhu ja kellele ta kuulub. Kas isakodu ürgsele tundrale või isiklike huvide külmale maale?