Tallinn Music Week toimub augustis

TMW peakorraldaja Helen Sildna sõnul on TMW kenasti kohandatav nõutud reeglitele, kuna festivali üritused toimuvad üle linna erinevates asukohtades. «Üks olulisemaid eesmärke me tiimi jaoks on mõelda läbi, kuidas tänavune TMW saab olla maksimaalselt kasulik Eesti artistidele ja muusikasündmusi teenindavale ökosüsteemile helirendifirmadest hotellideni. Juuli ja august annab võimaluse kogu kultuurivaldkonnale ja sündmuskorraldajatele näidata üles vastutustundlikku nutikust ning tõestada, et suudame väärtust ja uut kvaliteeti pakkuda ka keerulistes oludes.»