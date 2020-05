Augustis toimub Tallinnas suur muusikafestival Tallinn Music Week

«Meil on hea meal teatada, et vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse Kriisikomisjoni otsusele, mis võimaldab osalejate piiranguga avalike sise- ja väliürituste toimumist juulis ja augustis, kinnitab Tallinn Music Week (TMW) festivali toimumist 26.–30. augustil,» teatasid korraldajad sotsiaalmeedias.

Festivali muusikaprogramm koosneb 27.–29. augustile jaotatud eraldi kontserdiõhtutest Tallinna klubides ja kontserdisaalides. See on kohandatud kriisikomisjoni otsuses sätestatud piiranguile, mille kohaselt võib väliüritusi pidada kuni 1000 inimesele ja siseruumides toimuvaid üritusi kuni 500 inimesele. Samuti on korraldajatel endi sõnul võimalik läbi viia TMW konverentsi ja tasuta linnaprogrammi piiratud mahus üritusi.