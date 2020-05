VAATA TÄNA TASUTA ⟩ Linnateater kogus emadepäeva kontsert-etendusega heategevuseks ligi 6000 eurot

MTÜ Peaasjad tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa ütles, et aasta alguses ei osanud keegi ette näha, kui suureks abi vajadus kriisi tõttu võib kasvada ning Eesti inimeste tehtud annetused aitavad neil pakkuda oluliselt rohkem tuge vaimse tervise nõustamisel.

„Juba praeguseks annetatud summa eest saame koolitada sada inimest vaimse tervise esmaabi andjaks või teha 500 veebinõustamist või võtta vastu päris suure hulga kliente Peasjade keskuses,” rääkis Oidermaa. Lisaks vaimse tervise abile on praegusel ajal inimestel vaja positiivseid emotsioone, mida Linnateatri kontsert-etendus juba iseenesest meile kõigile pakub. „Kes ei ole jõudnud kontserti vaadata, siis julgustan seda tegema. Meil kõigil on vaja häid emotsioone,” lisas ta.

Kontsert-etendus on kuni 24. maini Elisa Stage platvormil sümboolse 5,99 euro suuruse pileti eest järelvaadatav. Kogu piletimüügist teenitud tulu annetatakse samuti MTÜ-le Peaasjad. Lisaks on võimalik teha annetus, helistades telefoninumbrile 900 9191. Kõne hind on 10 eurot.