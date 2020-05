AINULT POSTIMEHES ⟩ Vaata Bryan Adamsi näituse «Päevavalgel» veebituuri eestikeelsena

Kuraator Anke Degenhard ja giid Elo Aun avavad koos külalisosalejatega Bryan Adamsi fotokunsti maailma. Tegemist on esimese tema loomingust kõneleva väljapanekuga, mida Eestis on kunagi näidatud. Näitus koosneb kolmest fotoseeriast, mis peegeldavad erinevaid tahke tema tööst portreefotograafina: kuulsusest ja glamuurist trauma ning eluraskusteni välja.

Paljudele võib tulla üllatusena, aga Bryan Adams on tegelenud nüüdseks 20 aastat fotograafiaga, mis on toonud talle nii hulganisti rahvusvahelisi tunnustusi kui ka olnud tänuväärseks väljundiks heategevuslikus töös.

Seeria «Kodutud» (Homeless) on esmaesitlus kogu maailmas. Eelmisel aastal, mais 2019, avaldati materjal mahuka raamatu kujul. Nüüd on osa raamatu sisust vormunud portreenäituseks, mis tutvustab kodutuid, kes müüvad Londoni tänavatel ajakirja The Big Issue.