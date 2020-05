Ilmunud on Kristiina Ehini luulekogu

Ilmus Kristiina Ehini luulekogu «Janu on kõikidel üks», mis räägib ajaloost, armastusest ja eestlastest. See luulekogu on omal kombel ajalookroonika, milles leidub meid liitvaid ja juuri jootvaid lugusid, aga ka lahkukiskuvaid arvamusi. See raamat on tants loomingu ja traditsiooni, mälestuse ja unustuse, kaose ja korra õrnal piiril. Olen püüdnud mõista suuremat pilti, kuhu sobitume, ning tõdenud, et elu-, armastuse- ning teadmistejanu ühendab inimkonda läbi aegade. Luulekogu on ajaloohõnguliste fotokollaažidega illustreerinud kunstnik Gabriela Urm (end. Liivamägi).