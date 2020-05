Baltoscandal tänavu siiski toimub

Kuu aega pärast eriolukorra kehtestamist oli põhimõtteliselt selge, et sellel kevadel Eestis enam teatrites esietendusi ei tule ning ka see, et Baltoscandal tavapärasel kujul muu maailma teatri- ja tantsutegijatega ei saa toimuda. Otsustasime teha mõtetes restardi ning pöörasime pead kodumaiste tegijate poole. Festivali sisulisi arutelusid jätkates vaatasime üle nimekirja meil Eestis kevadel ärajäänud esietendustest. Protsessi tulemusena sündis festivali erakorraline kava, kus domineerivad kevadel Eestis toimuma pidanud esietendused. Neid on kokku üheksa! Lisaks õnnestus esialgsest kavast alles jätta kaks sinna valitud Eesti lavastust, kolm erakordset teatriteemalist filmi ja üks installatsioon välismaalt.

Rahvusvahelisust toovad kolm teatriteemalist filmi. Itaalia filmitegija Giulio Boato dokumentaalfilm «Shiro Takatani, between nature and technology» on Jaapani legendaarsest kunstnikust ja lavastajast Shiro Takatanist. «Die Kinder der Toten» on tuntud Ameerika tearitrupi Nature Theatre of Oklahoma väga omanäoline mängufilm, mis põhineb Elfriede Jelineki samanimelisel romaanil. Prantsuse dokumentalisti Patric Chiha film «Si c'était de l’Amour» esilinastus varakevadel Berliini filmifestivalil ning jälgib tuntud lavastajat Gisèle Vienne’i ja tema tantsijaid, kes tuuritavad mööda maailma menulavastusega «CROWD».