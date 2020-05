Horror Dance Squad avaldas uue singli «Cancer»

«Kui Mikk, Indrek ja Henri meile loo instrumentaale esitlesid, teadsime kohe, et see laul saab olema kurjema ning agressiivsema loomuga, kui teised. Õnneks oli Karlil kohe sobiv lüürika välja pakkuda ning teos sündis väga loomulikult. Samuti on meil väga hea meel, et Iisak Pilli bändist ÆØNS oli meiega parasjagu salvestamise hetkel stuudios ning nõus loole oma panuse andma,» lisab bändi laulja Ian Karell.