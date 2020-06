«Aga meie tahame selle maa keelele ja meelele igavikku»

Schults, juba kerges peomeeleolus, vastanud surmtõsisel ilmel: “Väga kena. Praegu on seltsi raamatukogu viivis viis krooni nädalas. Ma kutsun kohe raamatukogujuhataja ja ta arvutab summa kokku.” Kross olnud umbes poolteist sekundit vakka — me kujutame ette vabakutselise murelikku suhet rahaga ka veel siis, kui suurt muret enam polegi —, siis aga taipas vigurit ja mängis kaasa. “Suurepärane! Vaatame ehk seni, kuspool neid karastavaid jooke pakutakse.”

See lugu illustreerib kahte asja. Esiteks seda, et EÜS on tõepoolest — nii oma liikmete meelest tegevuse taastamise ajal Tartus kui ka tänapäeval — absoluutselt järjepidev organisatsioon, kus asi, Eesti asi, kui soovite, 1988. aastal ka Tartus enam-vähem sealtsamast jätkus, kus see 48 aastat varem pooleli oli jäänud.