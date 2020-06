Tallinna Biennaalil avatakse kriisikeskus kannatavatele kunstnikele ja nende teostele

Elīna Vītola (1986) on maalimist õppinud Läti Kunstiakadeemias ja Janis Rozentalsi Riia Kunstikoolis. Teda huvitavad kunst ja konserveeritud puuviljad, mis on ka võtmefraas tema teoste avamiseks. Eestis toimunud grupinäitused, millest ta varem on osa võtnud, on «Uue Ida lapsed» Tallinna Kunstihoones ning «Aeg unistada või karta» ja «Vaatamis- ja lugemistuba» Kogo galeriis Tartus. Tema viimast personaalnäitust «Maalikunsti ja argielu ühised probleemid: kräppstraktsioon» on esitletud nii Kogo galeriis kui erinevais paigus Riias. 2018. aastal pälvis ta Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku auhinna grand prix’.