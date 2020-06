Naised Köögis ja Silver Sepp tegid suveülistuslaulu «Las me õitseme»

Ansamblil Naised Köögis valmis koos Silver Sepaga suveülistuslaul «Las me õitseme», mis on kummardus õitseaja loodusele, suvele ja valgetele öödele. Just sel kevadsuvel on paljud leidnud rõõmu kevade tulekust ja igatsenud rohkem kui kunagi varem suve saabumist. Filmikunstnikud Joosep Matjus ja Katri Rannastu tegid laulule muusikavideo, mida filmisid nädal tagasi Matsalus ja Puhtulaiul ühe spontaanse õhtu jooksul.