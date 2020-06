Kannabinõia tänast kontserti näeb veebis tasuta

«Erilise kogemuse andis asjaolu, et lava oli asetatud saali keskele nii, et publik sai seista ringis bändi ümber. Saali tagaotsa, kus tavaliselt lava on, olid asetatud kitarri- ja bassivõimud – wall of sound – ning nende ees seistes tekkis kehas sarnane vibratsioon, mida oli tunda oktoobris toimunud Sunn O))) kontserdil,» kommenteerib Damn.Loudi promootor Karl Korts.