ARVUSTUS ⟩ Will Ferrell tögab eurooplaste püha üritust

Rachel McAdams ja Will Ferrell Netflixi mängufilmis «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga».

Vahel on kunst sama lollakas kui elu ise. Eurovisioon jäi (vist) tänavu ära, aga selle korvab nüüd Ameerika voogedastushiiglane Netflix mängufilmiga «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga», mille taga seisab produtsendi, stsenaristi ja peaosatäitjana Will Ferrell, režissöörina David Bokkin.