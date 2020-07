Rapla Kirikumuusika Festival avab hübriidlahendusega kontsert

XXVIII Rapla Kirikumuusika Festival (2.07 – 12.07) saab alguse täna kell 19 avakontserdiga «Pärt&Pärt», mis viiakse läbi hübriidülekandega tuhandete muusikasõpradeni üle kogu maailma. Kuna festivali avakontserdi piletid on juba otsakorral, siis just hübriidülekande kaudu on nii väljaspool kui ka kodu-Eestis kõigil võimalus sündmusest osa saada.