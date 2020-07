Tallinn Music Weeki festivalil esineb Taani rokkbänd Iceage

Alates 2008. aastast laulja Elias Bender Rønnenfelti eestvedamisel Kopenhaagenis tegutsenud Iceage'i jaoks ei näi punkrokk olevat lihtsalt kitarririfid ja nahktagid, vaid lausa elu ja surma küsimus. Nende looming on hämar ja ülev, täis viiteid Rootsi hardcore’ist surematute punkhingede pärandini ning avangardjazzist Baudelaire’i dekadentliku poeesiani. Vampiirlik glamuur, kirglikud väljaütlemised ja maailma viimase rokenrolli tsirkuse mõõtu etteasted on toonud neile lepingu USA plaadimärgiga Matador, koostöö popstaari Sky Ferreiraga ning jäägitu poolehoiu pungi esiisadelt. Iggy Pop on öelnud, et Iceage on «ainus tänapäeva punkbänd, mis kõlab tõeliselt ohtlikult» ning Richard Hell on kirjutanud neist ülistava essee, mille sõnul on taanlaste muusika parim võimalik ravi teismeea ängile.