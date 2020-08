GALERII ⟩ Algasid Oskar Lutsu «Soo» filmivõtted

«Soo» on põnevusest pakatav armastusfilm, mis viib meid 1917. aastasse, kui Euroopas möllas Esimene Maailmasõda ja Eesti idapiiri taga käis tuline revolutsioon. Noor kunstnik Toomas Haava tuleb venna sootallu sõjatraumast taastuma ja mässib ennast tahtmatult konflikti vägivaldse ja hirmsa Madjakuga, kes ahistab kohalikku tütarlast, Hildat. Kaunist ja salapärast tüdrukut hüütakse Metskassiks ning edevaloomuline Toomas avastab ennast järsku keset trillerlikku võitlust armastuse eest, mille panuseks on ei vähem ega rohkem kui tema enda elu.

Kui «Talve» oli romantiline komöödia, siis «Soo»on pigem romantiline põnevik, milles pinged trillerile omaselt lõkkele löövad, hoides vaataja kõige viimase hetkeni enda haardes. Näeme tõelist kirge ja ka tõelist vesternilikku vastasseisu. See on detailitäpne ajastufilm ühest maailma-ajaloo murdepunktist, samuti peatselt loodava Eesti Vabariigi tärkamisajast. Kindlasti on filmis oma koht ka Lutsu teostele omasel huumoril ja eriliselt värvikatel kõrvaltegelastel.