Täna algavad Pärdi päevad

Pärdi päevade kunstiline juht Tõnu Kaljuste: „Igaüks teab oma kogemusest, et kui mõnda asja palju kuulata, siis väsib sellest ära, aga Pärdi muusikas on ainest, mis ei leierdu. See on püsiväärtus, nagu vana kivisein, mis ei kulu ja seisab kaua.“