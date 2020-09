Valitsus laiendas Covid-19ga seotud kultuuritoetuste meedet

Muusikavaldkonnas on muudatuste eesmärk laiendada toetuse saajate sihtrühma. Võimalus toetust taotleda antakse ka neil olulistel muusikavaldkonna organisatsioonidele, kes esimesse taotlusvooru ei kvalifitseerunud. Valitsuse otsusega kaotatakse toetussumma ülempiir. See tagab organisatsioonidele, kelle kahjud on suuremad kui 15 000 eurot, võimaluse taotleda organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks toetust kogu kahju ulatuses.