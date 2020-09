Tartu raskemetallibänd Strych:9 avaldas debüütvideo

Bändi vokalist Kapa kommenteerib: «Olen väga elevil, sest Tartut on õige pea esindamas väga tugevapõhjaline projekt. Juba mõnda aega olen tuttavatele vihjanud, et oleme midagi ägedat loomas ja mul on tohutult hea meel, et lõpuks on võimalik töö vilju ka teistega jagada. See on minu jaoks päris esimene muusikavideo ja selles osalemine oli juba omaette kogemus. Tunnen uhkust oma bändikaaslaste üle kellega koos on meil võimalik ühine visioon ellu viia.»