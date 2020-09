FOTOD ⟩ Eesti kunstniku maal valiti ülemaailmse konkursiga rahvusvahelisele näitusele

Itaalia Kujutava Kunsti Ühendus UNESCO koostööpartnerina korraldas ülemaailmse avatud konkursi kunstnikele, et käsitleda taaskord inimõiguste teemat, seekordne alapealkiri on «Naised suudavad päästa maailma» ning näitus on suunatud naiste õiguste toetamisele ning tähelepanu juhtimisele naistevastase vägivalla jätkuvale asetleidmisele maailmas.

Näitus toimub 29. augustist 4. oktoobrini 2020. Asukohaks on Fondazione Campana dei Caduti, Rovereto (Trento), Itaalia. Näitusest võtab osa 141 kunstnikku 31 riigist. Eestist valiti ainsa kunstnikuna välja Liis Koger ja näitusel on tema õlimaal «Man Carrying A Child».

«See maal otseselt naiste õiguste kaitseks suunatud ei ole, vaid pigem on universaalne taies naise tugevusest,» täpsustab kunstnik. «See valmis ammu enne konkursi väljakuulutamist. Teave konkursi kohta saadeti Kunstnike liidu listis, kuna nii konkursile andmete saatmine kui näitusest osavõtmine olid tasuta, siis arvasin, et konkurss on megatihe, aga saatsin oma pakkumise ikka ja mul on väga hea meel, et nii suure organisatsiooni nagu UNESCO näitusel saan osaleda,» ütleb Koger.