GALERII ⟩ Kris Lemsalu avas näitused Kopenhaagenis ja Viinis

29. augustil avas Kris Lemsalu koos Kyp Malone’iga Kopenhaagenis näituse «Going Going», mis on jätk samanimelisele performance’ile, loodud 2017. aasta Performa Biennaalile New Yorgis. Näitus galeriis Den Frie on oma meeletuses, poeetilisuses ja humoorikuses iseloomulik Lemsalu ja Malone’i jätkuvale koostööle, mis peegeldab elu ja surma, taassünni ja lahkumise teemasid. «Going Going» on meditatiivne ruum, kus Lemsalu värviküllaste keraamiliste elementidega installatsioone saadab Malone’i unelev heli ja video.