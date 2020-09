Uus Eesti dokk räägib metsaraiest ja oportunistlikest poliitikutest

Mati on noorema põlvkonna metsamees Jõgevamaalt, kes on kasvava murega jälginud kiireid muutusi Eesti metsades. Ta teab, et hetkel võetakse maha rohkem metsi kui ökosüsteem seda kahjustumata ära kanda suudaks. Ta jälgib, kuidas RMK annab kevadel, linnurahu ajal, välja korralduse suurte metsaalade mahavõtmiseks, et takistada üraskite levikut.