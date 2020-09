PÖFF laieneb üle terve Eesti

Kinosaalid avatakse endiselt Tallinnas ja Tartus, samuti Ida-Virumaal, kus toimub PÖFFi kõrvalfestival Kinoff. Virtuaalne programm jõuab vaatajani maailma üheks turvalisemaks peetava veebiplatvormi Shift72 vahendusel, mida on kasutanud ka Cannes´i, Kopenhaageni ja Melbourne´i filmifestival.

«Me teeme kõik, mis meie võimuses, et filmid linastuksid seal, kus on nende õige koht – suurel ekraanil, ja siia tuleks nii palju filmitegijaid kui võimalik, aga viimane sõna on öelda koroonaviirusel ja terviseametil – järgime juhtnööre väga täpselt,» ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.