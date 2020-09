Veljo Tormise sünnikodu juurde istuatati 1600 kuuske

Selleks et eelmisel aastal tekkinud raiesmik ärkaks taas metsana ellu ning linnud leiaksid endale tulevikus uue pesapaiga, istutati teisipäeva õhtul 1600 noort kuuske. Raiesmiku omaniku Tiit Viksoni sõnul tuli talle üllatusena see, et lavastust soovitakse teha maal, kust ta võttis metsa eelmisel sügisel maha: "Mets sai maha võetud aasta tagasi ning uute puude istutamine oli plaanis. Meeldivaks üllatuseks oli aga see, et lavastusmeeskonnal oli soov pärast etendust uus kuusemets istutada. Olen väga tänulik Vox Populile selle eest, et nad on appi tulnud ja oma panuse andnud."