Vabamus mõtestab näituse ja paneeldiskussiooniga riigipiiride tähtsust

1. oktoobril avatakse okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu koostöös Saksa Liitvabariigi suursaatkonnaga Eestisse toodud fotonäitus «Vabaduse piirimail». Alates 2007. aastast on fotograaf Valerio Vincenzo rännanud Euroopas üle 20 000 km ning jäädvustanud kümneid paiku, kus varem kulges riikide vaheline piir. Piiride vaba Euroopa on ülemaailmse koroona pandeemia tõtt taaskord muutunud ning näitust avav paneeldiskussioon küsib, milline on praeguste riigipiiride tulevik ning kuidas riikide vaheline liikumine on muutumas?