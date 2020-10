Üleilmne haigusoht toob muutusi Eesti Kontserdi sügishooajas

Tulenevalt mitme välisesineja otsusest loobuda sel sügisel reisimisest on Eesti Kontsert sunnitud ära jätma Soome Raadio sümfooniaorkestri, Tapiola Sinfonietta ja Third Coast Percussioni kontserdid, Andrei Tarkovski elektrooniline ooper «Tarkovsky. The 8th Film» lükkub uude aastasse.