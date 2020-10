Räägime Kalju Lepiku loo veelkord

Me oleme hakanud taas rääkima Kalju Lepikust ja tema loomingust. Kuid enamik meist pole teda näinud ega temaga rääkida saanud ning ei tea tema lugu. Ka ei ole Favoriidi lood leitavad veebiotsinguga, kuna on sedavõrd vanad. Seetõttu tekkis mul soov anda Kalju Lepikule veel kord sõna, et me kuuleksime tema lugu veelkord – mis nüüd on omandanud igavikulises võtmes uue mõõtme meie kultuuriloos. See on tähtis lugu ja on oluline, et see oleks hõlpsasti leitav veebist. Mulle tundub, et see mis on kord veebi jõudnud, jääb sinna igavesti.