GALERII JA VIDEO ⟩ Ida-Tallinna Keskhaigla avas ooperi saatel ajaloonäituse

Ajalooline näitus annab ülevaate Eesti vanima haigla ajaloost priihospidalist tänapäevani. Lisaks on külastajatel võimalik avastada ja ise proovida, kuidas on igapäevatöö haiglas aastatega muutunud. Juubelinäitusega soovib ITK piltide ja lugude abil näidata inimestele, kuidas ITK nägu 235 aasta jooksul muutunud on.