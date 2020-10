Kõik teed viivad eikuhugi

Tellijale

Bela Tarri filmiga on umbes samasugune olukord nagu Mount Everesti otsa ronimise või Mariaani süvikusse sukeldumisega, ainult selle vahega, et Béla Tarri filmist võib ka vaene inimene osa saada. Rohkemad teavad seda filmi, vähemad on näinud või isegi söandanud vaadata.

Ei olnud see esimene kord, mil «Saatana tangot» Eestis kinoekraanil näidati – nullindate keskel näidati ka, samuti Sõpruses, mu sõber käis tookord ja soovitas nüüd tungivalt vaatama minna. «Saatana tango» on nüüdseks oma pea 30-aastase eluea vältel korjanud üsna palju publikut – kultusfilmi maine aitab sellele kaasa ka –, ja Tarr ongi öelnud, et kui kommertsfilmid teevad oma publiku ära paari nädalaga, siis tema film on liikunud aeglaselt, kuid järjepidevalt ja kogub ilmselt täiesti arvestatava hulga vaatajaid, aga teeb seda umbes näiteks 40 aastaga.

Millegipärast arvasin Sõpruse juurde jõudes, et rahvast on rohkem ootamas. Kas joostakse kino rasked uksed maha või mitte, olin mõelnud, kuigi tõe huvides mainigem, et ikka naljaga pooleks. Nii et maha ei joostud, aga tubli kolmveerand saali tuli lõpuks ikka täis. Filmi pikkust, aeglust, naturalistlikkust ja seega eeldatavat nõudlikkuseastet arvestades on see päris hea tulemus.