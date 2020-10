Pluuto esitleb Fotografiskas oma debüütalbumit

COVID-19 tõttu on piletite arv väga piiratud ning noor artist loodab, et inimesed, kes kohale tulevad, on vastutustundlikud: «Kutsun kõiki üles maske kandma, teeme sellest kontserdist ilusa mälestuse meile kõigile,» jääb Pluuto positiivseks. Maske on võimalik soetada ka Fotografiska suveniiripoest. Ka Fotografiska lubab ürituse kirjelduses omalt poolt kõik teha, et kõigil oleks turvaline: «Omalt poolt teeme kõik, et kontserdi nautimine oleks meeleolukas ja turvaline – desinfitseerime regulaarselt pindasid, mõõdame uksel külaliste temperatuuri ning lubame sisse vaid 50% mahutavusest, et kõigil oleks kenasti ruumi ja rõõmu.»